مصرع طفلين باندلاع حريق داخل منزل في بغداد

2024-07-30 11:48:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر في مديرية الدفاع المدني، يوم الثلاثاء، بمصرع طفلين جراء اندلاع حريق داخل منزل جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن طفلين لقيا مصرعهما نتيجة احتراق منزلهم بالقرب من عمارات الطاقة ضمن منطقة الزعفرانية جنوب شرقي بغداد.

وأضاف المصدر، أن المعلومات الاولية اشارت الى ان الحادث ناتج عن تماس كهربائي.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في شهر حزيران الماضي، إندلاع أكثر من 5500 حريق خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي في عموم العراق، مشيرة إلى أنها سجلت انخفاضاً بإحصائية الحرائق مقارنة بالعام الماضي 2023.

ويشهد العراق وخاصة مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة حوادث حرائق كثيرة تندلع في اماكن تجارية وصناعية وفي الأسواق وفي المباني والمؤسسات الرسمية إذ تقدر الأضرار المادية سنويا بملايين الدولارات اضافة الى الخسائر بالأرواح.