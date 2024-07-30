2024-07-30 11:54:06 - المصدر: منصة إيشان

يخوض منتخبنا الأولمبي لكرة القدم في الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء مباراته الحاسمة أمام نظيره المغربي والتي يحتضنها ملعب أليانز ريفييرا في مدينة نيس الفرنسية، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. ويسعى منتخبنا الأولمبي اليوم إلى تحقيق الفوز فقط في هذه المقابلة والتأهل إلى الدور المقبل […]

ظهرت المقالة الأولمبي العراقي يواجه المغرب اليوم وعينه على الفوز لتحقيق حلم التأهل أولاً على ايشان.