2024-07-30 11:54:06 - المصدر: منصة إيشان

تعرضت مواقع دفاع جوي عائدة للجيش السوري في محافظة درعا في جنوب البلاد لقصف من قبل الكيان الصهيوني الإسرائيلي ليل الاثنين الثلاثاء، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأتى القصف، الذي لم تشر إليه وسائل الإعلام الرسمية السورية، في ظل توتر إقليمي متصاعد بعدما توعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرد على ضربة صاروخية استهدفت […]

ظهرت المقالة الكيان الصهيوني يقصف مواقع للدفاع الجوي السوري في محافظة درعا أولاً على ايشان.