وفد من حكومة الاقليم يزور بغداد لإعادة إطلاق رواتب الرعاية في كوردستان

2024-07-30 13:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزير العمل والشؤون الاجتماعية كويستان محمد، يوم الثلاثاء، أن وفداً من الوزارة سيزور العاصمة بغداد مطلع شهر آب/أغسطس من بشأن زيادة المنح المالية لذوي الاحتياجات الخاصة، وإعادة صرف رواتب الرعاية الاجتماعية التي تم قطعها منذ عقد من الزمن عن الأسر المستحقة في الإقليم.

وقالت محمد في مؤتمر صحفي عقدته اليوم، ان وفد الوزارة سيذهب الى بغداد من اجل موضوع زيادة المرتبات والمنح الشهرية لذوي الاحتياجات الخاصة اسوة باقرانهم في وسط وجنوب العراق.

وأضافت أن رواتب الرعاية الاجتماعية والتي تم قطعها منذ العام 2015 سيكون الموضوع الآخر، مطالبة بصرفها اسوة باقرانهم في باقي مناطق العراق والبالغ عددهم مليوني اسرة، وان يستفيد الفقراء في اقليم كوردستان من ميزانية البلاد.