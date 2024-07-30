تفكيك عصابة للسطو المسلح سرقت قرابة 400 مليون من علوة جميلة في بغداد

2024-07-30 13:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الثلاثاء، تفكيك عصابة للسطو المسلح أقدمت على سرقة مبلغ يصل الى قرابة 400 مليون دينار عراقي مكتب لبيع الخضر والفواكه من علوة جميلة شرقي بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان اليوم، إن مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد ضمن مكتب الكرامة لمكافحة الإجرام ألقت القبض على عصابة اجرامية مكونة من أربعة أشخاص قاموا بالسطو المسلح على أحد المكاتب التجارية لبيع الخضر والفواكه في علوة جميلة وسرقوا مبلغا ماليا مقداره "344 مليون دينار".

وأوضح أن عملية القبض تمت بعد تسجيل إخبار من قبل المواطن المشتكي صاحب المكتب واستنجاده بمفارز مكافحة إجرام بغداد المنتشرة بالواجب حول تعرض مكتبه المعد لبيع الخضر والفواكه إلى حادث سرقة.

ووفقا للبيان، فإنه وعلى الفور ولأهمية الموضوع وجه مدير مكافحة اجرام بغداد بتشكيل فريق عمل للتحري وجمع المعلومات وتتبع الجناة فنياً، وأثمرت الجهود بالتوصل الى أحد الجناة والقبض عليه، و بدلالته تم التوصل الى بقية افراد العصابة في إحدى المحافظات الجنوبية والقبض عليهم.

وتابع البيان أنه تم ضبط المبلغ المسروق اعلاه بحوزة المتهمين اضافة الى السلاح المستخدم والعجلة التي كانوا يستقلونها عند ارتكاب الجريمة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون.