2024-07-30 13:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت شركة "كرتونة" الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية فيما بين الشركات (B2B) عن إغلاق جولة تمديد التمويل من السلسلة (A)، والتي نجحت في جمع 8.1 مليون دولار أمريكي.

ويأتي هذا التمويل، بعد النجاح المتزايد الذي تحققه الشركة في رقمنة قطاع التجارة التقليدية في مصر وتمكين أطرافه الفاعلة، من تجار التجزئة الصغار إلى الفنادق والمطاعم والمقاهي والشركات المنتجة للسلع الاستهلاكية سريعة التداول وتجار الجملة.

وقادت هذه الجولة التمويلية شركة "ألجبرا فنتشرز" (Algebra Ventures)، وهي شركة مصرية رائدة في مجال رأس المال المُخاطر في قطاع التكنولوجيا، بمشاركة صندوق "سيليكون بادية" وصندوق "سند" لتمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وكلاهما من المستثمرين الحاليين بمنصة "كرتونة".

وخاضت "كرتونة" هذه الجولة من موقع قوة، حيث لا تزال المنصة تحتفظ باحتياطيات نقدية كبيرة بعد جمعها تمويلًا بقيمة 12 مليون دولار أمريكي في جولتها التمويلية السابقة من السلسلة (A) بقيادة "سيليكون بادية".

وسيتم تخصيص 5.6 مليون دولار أمريكي من رأس المال السهمي لتسريع النمو في مختلف قطاعات "كرتونة"، بما في ذلك السلع الاستهلاكية السريعة الحركة (FMCG) وقطاع HORECA (الفنادق والمطاعم والمقاهي)؛ وزيادة حصة "كرتونة" في السوق؛ وتأسيس أسس متينة للتوسع الإقليمي في الأسواق الكبيرة الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ واستكشاف فرص مثيرة في مجال التجارة من شركة إلى شركة إلى المستهلك النهائي (B2B2C).

وتأتي هذه النظرة الإيجابية لمستقبل الشركة نتيجة لتحقيقها تقدماً كبيراً على الصعيدين المالي والتشغيلي واتباعها لاستراتيجية تواكب متطلبات المستقبل.