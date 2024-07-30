مقتل طفلين وإصابة 11 بعملية طعن بمدرسة للرقص في بريطانيا

2024-07-30 13:16:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - بريطانيا











قتل طفلان وأصيب 11 شخصا بينهم تسعة أطفال بجروح في هجوم بسكين خلال نشاط حول "تايلور سويفت" بمدرسة للرقص في بريطانيا.





وقالت الشرطة لصحفيين إنها أوقفت شابا يبلغ 17 عاما للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل ومحاولة قتل في هجوم قرب ليفربول في شمال غرب إنكلترا، مشيرة إلى أن الدوافع لم تتضح بعد.





ووقع الهجوم قبيل منتصف النهار (11:00 بتوقيت غرينتش)، الاثنين، في مدينة ساوثبورت الساحلية الصغيرة التي تبعد حوالى عشرين كيلومترا شمال ليفربول.









وقالت، سيرينا كينيدي، مسؤولة الشرطة في مرسيسايد إنه لا يجري التعامل في الوقت الحالي مع الهجوم على أنه "إرهابي".

وأوضحت أن "الأطفال كانوا يحضرون نشاطا حول (المغنية الأميركية) تايلور سويفت في مدرسة للرقص حين دخل المهاجم حاملا سكينا وراح يهاجم الأطفال".





ووصفت كينيدي الواقعة بأنها "هجوم شرس"، وأعلنت مقتل طفلين وجرح تسعة بينهم ستة بحال حرجة. وأشارت أيضا إلى إصابة بالغَين حالتهما حرجة، مرجحة أنهما أصيبا لدى محاولتها "حماية" الأطفال.





وأضافت أن "جميع المصابين تعرضوا للطعن".





وقال رئيس الوزراء، كير ستارمر، "أعلم أن البلاد بأسرها تحت تأثير الصدمة".





وأضاف في رسالة وجهها بالفيديو "قلوبنا مع الضحايا والعائلات. يستحيل تصور حزنهم".









وقدم الملك تشارلز الثالث في بيان "خالص تعازيه وصلواته وتعاطفه"، واصفا الحادثة بأنها "مروعة تماما".



