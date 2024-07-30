2024-07-30 13:16:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - العراق





اعلن محافظ البصرة اسعد العيداني، اليوم الثلاثاء (30 تموز 2024) عودة الدوام الرسمي في المحافظة إلى التوقيت السابق ابتداءً من يوم غد الاربعاء.





وقال العيداني إنه" تقرر إعادة توقيتات الدوام الرسمي اعتبارًا من يوم غد ليكون بداية الدوام عند الساعة السابعة صباحًا وينتهي عند الواحدة ظهرًا.





وأوضح، ان" الدوام الرسمي الرسمي عاد في البصرة بعدما تم تقليصه استنادا لقرار رئيس مجلس الوزراء والامانة العامة، داعيا جميع الدوائر في المحافظة إلى الالتزام بالقرار والعودة بساعات العمل الطبيعية وعدم البقاء على التوقيتات السابقة.



