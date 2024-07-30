حزب الدعوة الإسلامي يدعو النواب والكتل السياسية إلى إقرار قانون الأحوال الشخصية

2024-07-30 13:30:07 - المصدر: قناة الثامنة

دعا حزب الدعوة الإسلامي، اليوم الثلاثاء، أعضاء وكتل مجلس النواب إلى إنجاز قانون الأحوال الشخصية، مؤكداً أن الأحوال الشخصية هي جزء رئيسي من الأحكام الشرعية الإسلامية لدى جميع المذاهب بلا استثناء. وذكر بيان لحزب الدعوة، أن "الحرية هي سمة أساسية من سمات العهد السياسي الجديد، حيث لم يشهد لها تاريخ العراق الحديث مثيلاً، وهي وليدة التضحيات السخية للعراقيين الأحرار من المكونات كافة".وأضاف أن "تعديل قانون الأحوال الشخصية جاء ليرسخ حرية الإنسان العراقي بمنحه الحق في تنظيم أحواله الشخصية، وفقاً لما يعتقد، إذ إن الأحوال الشخصية هي جزء رئيسي من الأحكام الشرعية الإسلامية لدى جميع المذاهب بلا استثناء، مثلها مثل أحكام