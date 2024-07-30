رئيس الوزراء يتوجه إلى إيران بدعوة رسمية لحضور مراسيم تنصيب الرئيس الإيراني

2024-07-30 13:54:02 - المصدر: واع

بغداد-واعتوجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ،اليوم الثلاثاء، إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدعوة رسمية لحضور مراسيم تنصيب الرئيس الإيراني.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني توجه إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدعوة رسمية لحضور مراسيم تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان".