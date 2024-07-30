2024-07-30 14:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – علي الخرسان

أكد المدرب الكروي علي وهيب أن مباراة منتخبنا الأولمبي مساء اليوم الثلاثاء أمام شقيقه المغربي لحساب الدور الثالث من دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 تختلف شكلاً ومضموناً عن كل المباريات السابقة .

وقال وهيب في تصريح خص به وكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "لا يخفى على الجميع أن مباريات المنتخبات العربية في ما بينها تختلف عن ملاقاة أي منتخب عالمي، لذلك كل الاحتمالات واردة، فالمنتخبان لعبا مباراة ودية قبل أشهر انتهت بفوز المنتخب العراقي بهدف دون مقابل".

وأضاف أن "أوراق المنتخب المغربي مكشوفة للجهاز الفني العراقي، كما هو الحال نفسه للفريق العراقي، مؤكداً حاجة منتخبنا الأولمبي إلى التنظيم الدفاعي كفريق وكأفراد، وتعزيز خط الوسط، ليكون أكثر فاعلية من الناحية الهجومية".

وأوضح أن "اللعب بثلاثة قلوب دفاع هو الأفضل في مباراة اليوم كون المتواجدين من اللاعبين في هذا الخط ليسوا بالكفاءة العالية، إضافة الى الاعتماد على الكرات الثابتة التي تعد حلاً مهماً يجب الاعتماد عليه، لأن المنتخب المغربي منتخب قوي ويمتلك لاعبين مميزين".