2024-07-30 14:55:07 - المصدر: قناة الثامنة

أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، اليوم الثلاثاء، عودة 466 نازحاً إلى مناطق سكناهم الأصلية في محافظة نينوى. وقالت جابرو، بحسب بيان للوزارة، ان "466 نازحا عادوا من مخيم حسن شام في محافظة أربيل عادوا إلى مناطق سكناهم الأصلية في نينوى، وذلك بالتنسيق مع قيادة عمليات نينوى، ضمن خطة الوزارة لإنهاء ملف النزوح في البلاد وتماشياً مع البرنامج الحكومي". جابرو وجهت كوادر الوزارة "بشمول الأسر العائدة بالمنح المالية والمساعدات الإغاثية والسلع المعمرة لدعم الاستقرار في مناطق العودة"، مؤكدة أن الوزارة مستمرة في العمل وفق ما مخطط له تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لإنهاء ملف النزوح في