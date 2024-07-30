الحكم بالحبس البسيط لسنة واحدة على محافظ الأنبار السابق

2024-07-30 14:55:07 - المصدر: قناة الثامنة

أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في الكرخ، اليوم الثلاثاء، حكماً بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة بحق محافظ الأنبار السابق. وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في الكرخ، قضت بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة على محافظ الأنبار السابق علي فرحان الدليمي عن جريمة تعيين ثلاثة وثمانين مستشاراً في ديوان محافظة الأنبار خلافاً للقانون، الأمر الذي تسبب بهدر المال العام".وأضاف البيان أن "هذا الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 331 من قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 المعدل"، كما وذكر البيان أن الحكم الصادر قابل للتمييز. يشار إلى أنه في نيسان الماضي، كشفت محافظة