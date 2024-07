2024-07-30 14:56:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:تظاهر العشرات من الخريجين الحاصلين على استثناء من ضوابط التعيين من قبل رئيس الوزراء أمام مبنى شركة المنتجات النفطية في ذي قار، للضغط على الحكومة المحلية لإصدار أوامرهم الإدارية وتعيينهم في وظائف حكومية. ويطالب الخريجون، الذين استوفوا الشروط اللازمة للحصول على الاستثناء، بتسريع إجراءات التعيين وتوفير فرص عمل...

The post ذي قار: خريجون يتظاهرون للمطالبة بإصدار أوامرهم الإدارية (تقرير مصور) appeared first on شبكة اخبار الناصرية.