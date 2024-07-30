الميرنغي يضع هذا المبلغ لحسم صفقة أرجنتينية

2024-07-30 15:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أكدت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء (30 تموز 2024)، أن إدارة ريال مدريد تعمل على حسم صفقة أرجنتينية خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فان "الفريق الملكي يتقدم بشكل جيد في مفاوضات التعاقد مع فرانكو ماستانتونو، نجم ريفر بليت"، مبينة ان "سانتياغو سولاري، مدير كرة القدم في ريال مدريد، أصبح يقود المفاوضات الآن، لأنه أول من نصح مسؤولي الميرنغي بحسم الصفقة".

واضافت ان "سولاري من يتفاوض مع ريفر بليت واللاعب، وتوصل بالفعل إلى تفاهم جيد مع ماستانتونو الذي أصبح لا يريد أي شيء سوى ريال مدريد"، لافتة الى أن "قيمة الشرط الجزائي في عقد ماستانتونو يبلغ 45 مليون يورو، لكن يتفاوض سولاري الآن لحسم الصفقة نظير 25 مليون يورو فقط".

وأوضحت أن "مسؤولي ريال مدريد لا يغلقون الباب أمام تكرار صيغة إندريك في صفقة ماستانتونو، من خلال التوقيع معه الآن، وتركه لمدة عام آخر رفقة فريقه في الأرجنتين".

المصدر: وكالات