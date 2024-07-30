المندلاوي يصل طهران للمشاركة في مراسيم تأدية اليمين الدستوري للرئيس الإيراني

2024-07-30 15:12:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

وصل رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الثلاثاء، الى العاصمة الإيرانية طهران للمشاركة في مراسيم تأدية اليمين الدستوري للرئيس الإيراني المنتخب.

وذكر بيان لرئيس مجلس النواب بالنيابة تلقته وكالة العراقية (واع) أن "المندلاوي وصل العاصمة الإيرانية، للمشاركة في مراسيم تأدية اليمين الدستوري و تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان".

واشار الى أن "مراسيم ستقام تأدية اليمين الدستوري للرئيس الجديد داخل قبة مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، بحضور رؤساء ومسؤولي عدد من الدول".

واشار الى أن "المشاركة تأتي تلبية لدعوة رسمية تلقاها المندلاوي من نظيره رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، محمد باقر قاليباف".