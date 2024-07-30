2024-07-30 15:18:06 - المصدر: منصة إيشان

وصف المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب، يوم الاثنين، حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس بأنه “مهين”. وقال في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”: “أنا منفتح جدا لكنني أعتقد أن ما فعلوه كان مهينا”. وبدأ العرض الذي أثار الجدل بمشهد لأشخاص بينهم رجال بملابس نسائية يجتمعون حول مائدة، ليعيد إلى الأذهان لوحة […]

ظهرت المقالة ترامب يهاجم “حفل باريس المهين”: لن يكون لدينا عشاء أخير في أولمبياد لوس أنجلس أولاً على ايشان.