2024-07-30 15:18:06 - المصدر: منصة إيشان

هاجم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الاثنين، جماعات “النصيرية”، و”القربان”، وفيما وصفهم بالجماعات المنحرفة والهالكة، شدد على مقاطعتهم والابتعاد عنهم ونبذهم مجتمعينا. وقال الصدر في جواب عن سؤال أحد أنصاره بشأن الجماعات المذكورة: “يحزننا هذا السكوت المطبق إزاء هذه الانحرافات في الدين والعقيدة”. وأضاف أن “هذه المسألة مهمة، خصوصا وان بعض المنتمين لها قد يكونوا […]

ظهرت المقالة الصدر يهاجم جماعة “القربان” و”النصيرية”: يحزننا السكوت إزاء هذه الانحرافات أولاً على ايشان.