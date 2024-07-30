2024-07-30 15:18:06 - المصدر: منصة إيشان

أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان عبد الغني، اليوم الثلاثاء، عن إعادة تشغيل الوحدة الأولى لمحطة توليد الطاقة الكهربائية في شركة مصافي الوسط في الدورة. وقال وزير النفط، في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إنه “تمت إعادة تشغيل الوحدة الأولى لمحطة توليد الطاقة الكهربائية في شركة مصافي الوسط في الدورة بطاقة توليديّة […]

ظهرت المقالة إعادة تشغيل محطة توليد الكهرباء في الدورة ببغداد بعد خمس سنوات من التوقف أولاً على ايشان.