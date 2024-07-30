العراق وألمانيا يبحثان التعاون وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب

2024-07-30 15:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استقبل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء (30 تموز 2024)، السفيرة الألمانية في بغداد، كرستيانا هومان لبحث التعاون وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "الاعرجي استقبل هومان، حيث تناول اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين واستمرار التعاون والشراكة في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات".

وأضاف، إن "وتابع اللقاء الموضوعات التي تمت مناقشتها أثناء زيارة وفد مستشارية الأمن القومي الأخيرة إلى برلين، وبضمنها التعاون الأمني والاستخباري بين البلدين".