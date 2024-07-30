القبض على متهم بتجارة المخدرات والسطو المسلح في بابل

2024-07-30 15:48:02 - المصدر: الفرات نيوز





وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تحكم قبضتها على متهم للتجارة بالمخـ.ـدرات والسـ.ـطو المسـ.ـلح في محافظة بابل

نفذت مفارز وكالة الاستخبارات (خلية الصقور الاستخبارية) بالاشتراك مع قيادة شرطة محافظة بابل عملية نوعية مستندة الى معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية أسفرت خلالها عن القاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة (28) مخـ.ـدرات ، وكذلك قيامه بعمليات سـ.ـطو مسـ.ـلح في المحافظة .

وقد تمت العملية بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية .

احيل المتهم الى الجهات التحقيقية المختصة لينال جزاءه العادل.

