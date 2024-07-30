2024-07-30 15:48:02 - المصدر: واع

بغداد-واعأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية ،اليوم الثلاثاء، عن ضبط كدس كبير من الأسلحة والأعتدة تابع لعصابات داعش الارهابية في محافظة نينوى.وذكر بيان للمديرية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بمعلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض وبعد البحث والتفتيش في منطقة مقالع عين الجحش، تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية من ضبط كدس كبير يحتوي على أسلحة وأعتدة متنوعة ومختلفة النوع والعيار، كانت مخبأة تحت الأرض على شكل خزانات كبيرة بطريقة خزن محكمة لتبقى فترة طويلة دون ضرر أو تلف".وأضاف البيان أن "الأسلحة والأعتدة تم تسليمها إلى الجهة المختصة أصولياً".