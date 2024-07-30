العراق يتفق مع "سيمنز" لانشاء خمس محطات جديدة تعزز شبكة الكهرباء

2024-07-30 15:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى، يوم الثلاثاء، بأن الوزارة اتفقت مع شركة "سيمنز" الألمانية على وضع خارطة فنية لتطوير قطاع النقل الكهربائي.

وبين موسى، لوكالة شفق نيوز، أن "من بين الخطوات التي تم الاتفاق عليها مع سيمنز إنشاء خمس محطات في عدد من المحافظات، بما في ذلك العاصمة بغداد".

وأوضح موسى، أن "هذه المحطات ستوفر قدرة إجمالية تصل إلى 7500 ميغاواط، حيث ستكون كل محطة بقدرة 1500 ميغاواط"، مؤكدا أن "العمل جارٍ على تطوير قطاع النقل في العراق لتحقيق وثوقية أعلى في الربط والتصريف للطاقة المنتجة".

وأضاف أن "شبكة ومحطات 400 تشكل الخطوط الرابطة بين المحافظات، مما يعزز من جودة الشبكات ويمنع حوادث النقل ويؤمن تغذية لشبكات التوزيع".

وأشار إلى أن "الاتفاق مع شركة سيمنز الألمانية يتضمن تخصيصات مالية محددة وأن العقود جاهزة لإنشاء المحطات الخمس"، مبينا أن "هذه المحطات ستكون جزءاً من خطة الوزارة للسنوات الثلاث المقبلة، وستكون محطات تحويلية مسؤولة عن تصريف الطاقات المنتجة وتغذية الشبكة الكهربائية عبر الخطوط الناقلة".

وأمس الاثنين، أطلق رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأعمال التنفيذية في مشروعي توسعة محطتي كهرباء الحيدرية، و النجف الغازيتين، بالدورة المركبة، بمجموع يصل إلى 495 MW، وكذلك مشروع المحطّة التحويلية سعة 400 كي في، وذلك بالتعاون مع شركة سيمنز الالمانية.