2024-07-30 16:32:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ذكر بنك برقان الكويتي يوم الثلاثاء أن ربحه الصافي بلغ 11.105 مليون دينار 36.31 مليون دولار في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع 10.536 مليون دينار قبل عام، بزيادة نسبتها خمسة بالمئة. وقال البنك في بيان بنتائجه المالية لبورصة الكويت إن ربحه الصافي في الأشهر الستة الأولى من 2024 نما بنسبة 17 في المئة على أساس سنوي إلى 21.244 مليون دينار. وعزا هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى الارتفاع في الإيرادات التشغيلية التي قابلها جزئيا ارتفاع في المصاريف التشغيلية.