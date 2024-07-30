محافظ صلاح الدين يوافق على عدد من المشاريع الخدمية

2024-07-30 16:42:02 - المصدر: واع

صلاح الدين - واعأعلن محافظ صلاح الدين بدر الفحل، اليوم الثلاثاء، الموافقة على عدد من المشاريع الخدمية في المحافظة، مبينا ان "المشاريع تضمنت إنشاء مؤسسات صحية وتربوية".وقال المكتب الإعلامي لمحافظ صلاح الدين في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "محافظ صلاح الدين بدر الفحل استقبل بمكتبه في ديوان المحافظة وفداً من رابطة عمال سامريتر الألمانية ASB ومؤسسة جنان الفردوس، وذلك لمناقشة المشاريع المقترحة للتنفيذ في المحافظة".وأضاف البيان، "عرض الوفد المشاريع المقترحة والتي تتضمن إنشاء مراكز صحية وتأهيل مجمعات مياه، فيما حصل الوفد على موافقة السيد المحافظ على تنفيذ هذه المشاريع والتسهيل على عمل المنظمتين في المحافظة.وتابع "من أبرز المشاريع المقرر تنفيذها إنشاء مراكز صحية وتأهيل مدارس في قضاء الدور، وصيانة مجمعات مياه ومدارس في قضاء العلم والشرقاط، وتأهيل مراكز صحية في قضاء بيجي وناحية الصينية"وفي بيان منفصل أعلن المكتب الإعلامي أيضا موافقة محافظ صلاح الدين على "مشروع إنشاء جسر حديدي عند الكيلو متر 32 على قناة الثرثار الإروائية، ومشروع إعادة تأهيل الجسر الخرساني عند الكيلو 40 على قناة الثرثار الإروائية".