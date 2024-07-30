الكهرباء تستنكر الاعتداء على أحد موظفيها في البصرة
2024-07-30 16:42:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
أدانت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، اعتداءً بالسلاح الأبيض تعرض له أحد موظفيها التابعين للشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب، أثناء أداء الواجب بحي بغداد في البصرة.
وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية،(واع)، أن "الموظف قد تعرض للطعن في منطقة البطن، مما استدعى نقله فوراً إلى مستشفى الجمهوري، لإجراء عملية جراحية كبرى".
وأكدت الوزارة إنها "ستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد المعتدين"، مبينةً أن "سلامة موظفيها تأتي في مقدمة أولوياتها".
ودعت الوزارة، "المواطنين للتعاون مع فرق الصيانة، وتفهم ظروف عملهم الصعبة، خاصة في ظل التحديات المناخية الحالية".
أدانت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، اعتداءً بالسلاح الأبيض تعرض له أحد موظفيها التابعين للشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب، أثناء أداء الواجب بحي بغداد في البصرة.
وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية،(واع)، أن "الموظف قد تعرض للطعن في منطقة البطن، مما استدعى نقله فوراً إلى مستشفى الجمهوري، لإجراء عملية جراحية كبرى".
وأكدت الوزارة إنها "ستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد المعتدين"، مبينةً أن "سلامة موظفيها تأتي في مقدمة أولوياتها".
ودعت الوزارة، "المواطنين للتعاون مع فرق الصيانة، وتفهم ظروف عملهم الصعبة، خاصة في ظل التحديات المناخية الحالية".