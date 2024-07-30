الكهرباء تستنكر الاعتداء على أحد موظفيها في البصرة

2024-07-30 16:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأدانت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، اعتداءً بالسلاح الأبيض تعرض له أحد موظفيها التابعين للشركة العامة لتوزيع كهرباء ‏الجنوب، أثناء أداء الواجب بحي بغداد في البصرة.وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية،(واع)، أن "الموظف قد تعرض للطعن في منطقة البطن، مما استدعى نقله ‏فوراً إلى مستشفى الجمهوري، لإجراء عملية جراحية كبرى".‏وأكدت الوزارة إنها "ستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد المعتدين"، ‏مبينةً أن "سلامة موظفيها تأتي في مقدمة أولوياتها".ودعت الوزارة، "المواطنين للتعاون مع فرق الصيانة، وتفهم ظروف عملهم ‏الصعبة، خاصة في ظل التحديات المناخية الحالية".