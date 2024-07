بالصور: احتجاجات الرفاعي مستمرة لليوم الثاني بسبب رداءة الطريق الرابط بين الناصرية والكوت

2024-07-30 16:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:استمرت الاحتجاجات في قضاء الرفاعي لليوم الثاني على التوالي، حيث أغلق العشرات من الأهالي الطريق السريع الرابط بين القضاء والناصرية والفجر، احتجاجا على رداءة الطريق ومطالبين بتعبيده. وأكد شهود عيان لشبكة أخبار الناصرية أن المتظاهرين حولوا تظاهراتهم إلى اعتصام مفتوح لحين تحقيق مطالبهم. ويطالب المحتجون الحكومة المحلية والمركزية...

