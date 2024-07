2024-07-30 16:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:افاد مصدر حكومي في ذي قار عن اعتقال سبعة أشخاص بتهمة الانتماء لحركات متطرفة في أقضية الرفاعي، والناصرية، وسوق الشيوخ. وجاءت العملية في إطار حملة موسعة ينفذها جهاز الأمن الوطني لملاحقة واعتقال عناصر الجماعات المتطرفة التي تهدد السلم المجتمعي وتسيء إلى المعتقدات والرموز الدينية. وتم القبض على المتهمين...

The post الأمن الوطني يعتقل 7 عناصر من جماعات متطرفة في ذي قار appeared first on شبكة اخبار الناصرية.