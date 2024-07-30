أولمبياد باريس.. انطلاق مباراة منتخبنا الأولمبي مع نظيره المغربي

2024-07-30 18:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

انطلقت قبل قليل، مباراة منتخبنا الأولمبي مع نظيره المغربي في إطار منافسات المجموعة الثانية من أولمبياد باريس ضمن الجولة الختامية من دور المجموعات.

وضمت تشكيلة المنتخب الوطني الأساسية التي أعلنها المدرب راضي شنيشل كلاً من حسين حسن لحراسة المرمى، ولخط الدفاع أحمد مكنزي وحسين عامر وسعد ناطق ومصطفى سعدون، ولخط الوسط إبراهيم بايش ومنتظر محمد وكرار محمد وكرار سعد ويوسف الأمين ولخط الهجوم أيمن حسين.‏