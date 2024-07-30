ما مدى تأثير حملة السوداني الكبرى للتشجير؟

2024-07-30 18:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

أكد الخبير في الشأن البيئي عادل المختار، اليوم الثلاثاء (30 تموز 2024)، على أهمية حملة التشجير الكبرى التي اطلقها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال المختار، لـ"بغداد اليوم"، انه "بكل تأكيد فأن المدن العراقية كافة بحاجة ضرورية الى حملة التشجير، خاصة وهي تعاني من زيادة نسبة التصحر والجفاف، وهذه التشجير يساعد كثيرا في مواجهة التغييرات المناخية، ويقلل بشكل ملحوظ بدرجات الحرارة ومنع الاتربة وغيرها من العوامل البيئة والمناخية".

وشدد ان "هناك ضرورة لمتابعة هذه الحملة والعمل على تطبيقها، على ارض الواقع، فهناك الكثير من حملات التشجير والزرع اطلقت لكن لا وجود لها على ارض الواقع، لكن هذه الحملات ضرورة لمواجهة التغييرات المناخية التي يشهدها كل العالم وليس العراق فقط".

ويوم امس الاحد، وجه السوداني خلال جلسة الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، بإطلاق حملة تشجير كبرى، وبذل الجهود في ما يخص محور الخدمات والحرائق"، وسبق ان اطلق السوداني حملة زراعة 5 ملايين شجرة، فيما قالت وزارة الزراعة انها انهت منها حوالي 3 ملايين شجرة.