2024-07-30 18:08:01 - المصدر: الفرات نيوز

ضمن الخطط الأمنية المعدة لتعزيز الأمن والاستقرار وبهدف ملاحقة ماتبقى من العناصر الارهابية المنهزمة، تمكنت قوة من اللواء (٢٢) فرقة المشاة السابعة عشر بالاشتراك مع مفرزة من (مكتب استخبارات اللطيفية) وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد، من القاء القبض على إرهابي (ينتمي الى تنظيم داعش الارهابي)، جاء ذلك بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بتواجده ورصد تحركاته وعلى الفور تم نصب كمين محكم واستدراجه له واعتقاله في منطقة "اللطيفية" جنوبي العاصمة بغداد.

تم تسليم الارهابي الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقه.

