السوداني يشارك في الحفل الرسمي لتنصيب الرئيس الإيراني

2024-07-30 18:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

شارك رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، (30 تموز 2024)، في الحفل الرسمي الخاص بتنصيب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية المنتخب، مسعود بزشكيان، الذي أقيم في العاصمة الإيرانية طهران اليوم الثلاثاء.

وعبّر السوداني بحسب بيان لمكتبه، تلقته "بغداد اليوم"، عن "تمنياته بالتوفيق والنجاح للرئيس بزشكيان في مهامه المقبلة، كما نقل تهاني العراق، حكومةً وشعباً، بنجاح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إجراء الانتخابات الرئاسية، واختيار رئيس جديد خلفاً للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي".

وأكد السوداني "حرص الحكومة على توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوسعة التعاون المشترك لما فيه منفعة شعبي البلدين الجارين وتدعيم استقرارهما".



