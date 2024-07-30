2024-07-30 18:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

نشر اتحاد الكرة العراقي، اليوم الثلاثاء، (30 تموز 2024)، تشكيل المنتخب الأولمبي لكرة القدم في مواجهة نظيره المغربي ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بتصفيات أولمبياد باريس 2024.

وتقام المباراة بتمام الساعة السادسة بتوقيت بغداد على ملعب أليانز ريفييرا بمدينة نيس الفرنسية.

وستكون المباراة معركة شرسة بين المنتخبين، مع تساوي جميع فرق المجموعة الثانية وتضم الأرجنتين وأوكرانيا في عدد النقاط (3 نقاط لكل منتخب).

يسعى منتخب أسود الأطلس إلى تحقيق الانتصار، بعد فوزه في الجولة الأولى على الأرجنتين (2-1) بسيناريو درامي، وخسارته بنفس الطريقة أمام أوكرانيا (2-1).

أما منتخب العراق فقد استهل مشواره في البطولة بالفوز على أوكرانيا (2-1)، قبل أن يخسر من الأرجنتين (1-3) في الجولة الثانية.







