رئيس الوزراء يؤكد حرص العراق على توطيد العلاقات مع إيران وتوسعة التعاون المشترك

2024-07-30 18:18:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، حرص العراق على توطيد العلاقات الثنائية مع إيران وتوسعة التعاون المشترك.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء- في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني شارك في الحفل الرسمي الخاص بتنصيب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية المنتخب مسعود بزشكيان، الذي أقيم في العاصمة الإيرانية طهران اليوم الثلاثاء".وأضاف البيان، أن "السوداني عبّر عن تمنياته بالتوفيق والنجاح لبزشكيان في مهامه المقبلة، كما نقل تهاني العراق، حكومةً وشعباً، بنجاح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إجراء الانتخابات الرئاسية واختيار رئيس جديد خلفاً للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي".وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وتوسعة التعاون المشترك لما فيه منفعة شعبي البلدين الجارين وتدعيم استقرارهما.