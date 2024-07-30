حزب الدعوة الإسلامية يرد على تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الروسية

2024-07-30 19:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

رد حزب الدعوة الاسلامية، اليوم الثلاثاء، (30 تموز 2024) على تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الروسية، (ماريا زاخاروفا) بعد وصفها رئيس النظام السابق، (صدام حسين)، بـ"الرئيس الشرعي".

وقال المتحدث باسم المكتب الاعلامي لحزب الدعوة الاسلامية، في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، "صُدمنا بما ورد في تصريح المتحدثة باسم الخارجية الروسية (ماريا زاخاروفا) حول أسوأ دكتاتور دموي عرفه العالم في القرن العشرين، وانها بكلامها المستفز قد هيجت أحزان وألام مئات الالاف من عوائل ضحايا نظام المقبور صدام من كل المكونات".

واضاف، ان "هذا يكشف عن جهلها التام بتاريخ العراق ومجريات الاحداث فيه، وان الصراع الدولي لا يجب ان يكون على حساب طمس الحقائق وتبيض الصفحة السوداء للطغاة والارهابيين".

وشدد متحدث حزب الدعوة على، ان "العراقيين قد تلقوا تلك التصريحات غير المسؤولة بأسف بالغ واستهجان من مسؤولة في دولة لها علاقات جيدة مع العراق" مطالباً "وزارة الخارحية العراقية الاحتجاج رسميا على تلك التصريحات المستهجنة التي لا تخدم العلاقات الإيجابية بين العراق وروسيا، وضرورة العمل على تصحيحها والاعتذار للشعب العراقي".

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، (ماريا زاخاروفا)، ردت أمس على تهديد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتكرار مصير رئيس النظام السابق صدام حسين، قائلة، أن "ما حدث في العراق كان هجوما شنته الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الناتو الأخرى، وقبل ذلك مارست الحكومة الأمريكية الكذب وكررت مزاعمها الكاذبة حول وجود أسلحة الدمار الشامل في العراق، ثم تلا ذلك الاحتلال غير القانوني للعراق من قبل الغربيين، والقتل الإجرامي للزعيم الشرعي لدولة ذات سيادة، وسلسلة من عمليات الإعدام المجنونة والانتقامات ضد المسؤولين والمدنيين، وسنوات عديدة من الاستهزاء بالدولة العراقية". حسب قولها.