بالوثيقة.. سؤال برلماني الى محافظ البنك المركزي عن سعر الدولار

2024-07-30 19:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أرسلت الأمانة العامة لمجلس النواب، تبليغاً إلى محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، للإجابة عن سؤال برلماني حول سعر صرف الدولار بالسوق الموازي في جلسة يحدد موعدها في وقت لاحق.

وبحسب كتاب أمانة مجلس النواب، تلقته "بغداد اليوم"، مخاطباً محافظ البنك المركزي "نحيل اليكم السؤال البرلماني الموجه من قبل النائب (هادي حسن السلامي) للإجابة عليه شفاهاً بحضور محافظ البنك المركزي الى جلسة مجلس النواب".

ولفت الى انه "سيتم تحديد موعد الجلسة لاحقا وفق الفترة المحددة قانونياً".

