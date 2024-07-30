بدفاع عراقي بحت.. الشوط الأول ينتهي بتسجيل المغرب 3 اهداف

2024-07-30 19:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الأولمبي المغربي على العراق 3-0 في الجولة الثالثة ضمن مباريات المجموعة الثانية من أولمبياد باريس.

وظهر المنتخب المغربي بتفوق كبير اداءً ونتيجة على الأولمبي العراقي الذي كان بموقف دفاعي بحت باستثناء هجمات معدودة.

وسجل الثلاثية لأسود أطلس كل من، امير ريتشاردسون (د19)، وسفيان رحيمي (د28)، وعبد الصمد الزلزولي (د37).

ولم يسعف مدرب الاولمبي راضي شنيشل باجراء تبديلين دفعة واحدة في تغيير النتيجة.

وفي حال خسارة الأولمبي العراقي فانه سيودع البطولة مبكراً ومن الدور الأول للتصفيات الأولمبية.



