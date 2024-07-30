بانتصار على إسبانيا.. مصر أول المتأهلين الى ربع نهائي الأولمبياد

2024-07-30 19:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

حقق المنتخب المصري الأولمبي انتصارا مذهلا، على أحد المرشحين للميدالية الذهبية، المنتخب الإسباني، بنتيجة 2-1، مساء اليوم الثلاثاء، (30 تموز 2024)، ضمن منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الاولمبية في باريس.

وسطر المهاجم إبراهيم عادل اسمه من ذهب، وكان النجم اللقاء، بتسجيله هدفين في الدقيقتين 40 و62، وقلصت إسبانيا النتيجة بهدف في الدقيقة الأخيرة سجله صامويل أوموروديون.

وبهذا الانتصار المهم، تصدر المنتخب المصري مجموعته الثالثة، بينما حلت إسبانيا ثانية والتأهل الى دور ربع النهائي.

وأصبح حلم الوصول للمربع الذهبي، وتحقيق ميدالية كروية أولمبية، واردا جدا، حيث ستواجه مصر وصيف المجموعة الأخيرة، التي تضم اليابان ومالي والباراغواي وإسرائيل.