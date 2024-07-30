انطلاق مباراة الحسم بين المنتخب الأولمبي العراقي ونظيره المغربي

2024-07-30 19:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

انطلقت مباراة المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم، أمام نظيره المغربي، مساء اليوم الثلاثاء، (30 تموز 2024)، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بتصفيات أولمبياد باريس 2024.

ويدير اللقاء طاقم تحكيم برازيلي بقيادة امون أباتي أبيل ويرتدي منتخبنا الزي الأبيض الكامل.

ويسعى الأولمبي العراقي في هذه المواجهة إلى تحقيق الفوز فقط في هذه المقابلة والتأهل إلى الدور المقبل بعد أن تساوت الفرق الأربعة بذات العدد من النقاط الثلاث، واحتلاله المركز الأخير في الترتيب بسبب فارق الأهداف.

وفي حالة التساوي في النقاط، يتم اللجوء إلى فارق الأهداف، ثم عدد الأهداف المسجلة، ثم المواجهات المباشرة بين الفرق المتساوية في النقاط، وإذا استمر التساوي يتم اللجوء إلى معايير إضافية مثل اللعب النظيف أو إجراء قرعة.