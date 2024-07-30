إنجاز 20 بالمئة من الأعمال بمشروع مجاري غرب بعقوبة

2024-07-30 19:24:01 - المصدر: واع





ديالى - واع - ثاير هادي

أكدت دائرة المهندس المقيم لمشروع مجاري غرب بعقوبة بمحافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، إنجاز 20 بالمئة من الأعمال في المشروع.

وأكد رئيس دائرة المهندس المقيم علي كاظم لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "العمل بمشروع مجاري غرب بعقوبة لا يزال مستمرا، وتم مد الأنبوب الناقل لمياه الأمطار وأنبوب متري لمياه الصرف الصحي للشارع الرئيسي لمنطقة كاطون الرحمة"، مبينا، أن "مد الأنبوب يعد من أهم فقرات المشروع الذي وصلت نسبة الإنجاز فيه الى 20 بالمئة".

وأوضح كاظم، أن "قطر الأنبوب يبلغ 1500 ملم، وتم قطع الشارع الرئيسي من أجل إتمام العمل بهذا المشروع الذي يتواصل العمل به ليلا ونهارآ؛ بهدف إنجازه بزمن قياسي، وفتح الشارع أمام حركة السير"، مؤكدا، أن "هذا المشروع يعد أحد مشاريع وزارة الإسكان والإعمار وسيخدم أكثر من 250 ألف نسمة وإنهاء معاناتهم من مشكلة مياه المستنقعات بسبب الأمطار ومياه الصرف الصحي".

بدوره، لفت ممثل بلدية بعقوبة أيوب ناصر إلى، أن "هذا المشروع يعد من المشاريع الإستراتيجية في قضاء بعقوبة".

وأضاف في حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المشروع يخدم مناطق حي المعملين والكاطون والرازي وكاطون الرحمة".

من ناحيته، قال رئيس عمال المشروع محمد عبد الرسول في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع): "أكملنا عمل الأنبوب في الشارع العام، وتم صب الشارع الرئيسي وسيتم فتح طريق العام يوم غد".

وأكد عبد الرسول، أنه "تم إنجاز العمل بأقصى سرعة ممكنة؛ لأن منطقة المشروع مزدحمة"، لافتا إلى، أن "العمل مستمر بهذا المشروع الذي يعد أكبر المشاريع في محافظة ديالى، وأن الزمن المحدد لإنجازه بالكامل هو 707 أيام".