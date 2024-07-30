2024-07-30 19:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - محمد الطالبيأكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، الاستمرار بتقديم دورات لتطوير خبرات ذوي الإعاقة وإقامة 4 دورات بهذا الخصوص شهريا.وقال مدير عام دائرة التأهيل الطبي والتربوي والمهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عمار موسى لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قسم التدريب المهني في هيئة ذوي الإعاقة ضمن تشكيلات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مختص بعدة شعب، بينها تدريب وتطوير خبرات ذوي الإعاقة، حيث تجرى مقابلات لكل من لديه حس وقدرات إبداعية، ويدخل بعدها بدورات تدريبية تابعة للوزارة".وأضاف، أن "الوزارة تقيم ما بين 3-4 دورات في الشهر الواحد لتدريب ذوي الإعاقة".