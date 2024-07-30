نيجيرفان بارزاني يشارك في مراسم أداء اليمين للرئيس الإيراني الجديد (صور)

2024-07-30 19:24:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ شارك رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، في مراسم أداءاليمين الدستورية للرئيس الإيراني الجديد مسعود بزيشكيان في العاصمة طهران.

وذكربيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني شارك برفقة وفد رفيع المستوى،وإلى جانب رؤساء وكبار مسؤولي الدول الأخرى المدعوة للمشاركة في مراسم أداء اليمينمن جانب رئيس جمهورية إيران الإسلامية مسعود بزيشكيان ومباشرته مهامه، والتي جرتفي مجلس الشورى الإسلامي.

ويضمالوفد المرافق للرئيس نيجيرفان بارزاني، نائب رئيس إقليم كوردستان الشيخ جعفر شيخمصطفى، ووزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد، ورئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان فوزيحريري، وقد وصلوا ظهر اليوم إلى طهران تلبية لدعوة رسمية من جمهورية إيرانالإسلامية للمشاركة في هذه المراسم.

ووصلرئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم إلى العاصمة طهران للمشاركة فيتنصيب الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان.

وفازبزشكيان، المرشح الإصلاحي النائب عن تبريز، وزير الصحة السابق، في الجولة الثانيةمن الانتخابات الرئاسية في 5 تموز/ يوليو الجاري، بحصوله على 53.7 بالمئة منالأصوات، ليصبح الرئيس التاسع للجمهورية الإسلامية الإيرانية.