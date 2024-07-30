منح صلاحيات واسعة لمدير مطار النجف الجديد

2024-07-30 19:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، (30 تموز 2024)، ان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، كلف مدير عام شركة ادارة المطارات و الملاحة الجوية عباس البيضاني بادارة و تشغيل مطار النجف الدولي.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان السوداني منح البيضاني "كافة الصلاحيات الإدارية و المالية اضافة الى مهامه كمدير عام للملاحة الجوية".

يشار الى ان أمراً ديوانياً صدر في 18 نيسان الماضي بتكليف البيضاني، بتسيير أعمال مطار النجف، فيما قضي القرار الجديد بتكليفه رسميا وبصلاحيات واسعة.



