2024-07-30 19:36:07 - المصدر: منصة إيشان

مع دخول العراق في ذروة مفاوضات إنهاء الوجود العسكري للتحالف الدولي في العراق، تعرضت قاعدة عين الأسد التي تتمركز فيها القوات الأمريكية لقصف جديد، يحدث ذلك بينما تتصاعد التصريحات السياسية التي تطالب الفصائل المسلحة بضرورة منح الحكومة الوقت الكافي للتوصل إلى نتائج نهائية يعلن من خلالها الموعد الأخير لخروج القوات الأمريكية. ويوم الخميس الماضي، أفادت […]

ظهرت المقالة الفصائل “تفقعُ” عين الأسد بذروة المفاوضات.. هل تُنسف جهود الانسحاب الأمريكي؟ أولاً على ايشان.