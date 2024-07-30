العراق يودع أولمبياد باريس بخسارة ثقيلة أمام المغرب

2024-07-30 20:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

ودع المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم، دورة الألعاب الأولمبية (أولمبياد باريس 2024)، بعد خسارة ثقيلة أمام نظيره المغربي، 0-3، مساء اليوم الثلاثاء، (30 تموز 2024) في الجولة الثالثة من تصفيات الدور الأول من المجموعة الثانية.

وظهر المنتخب المغربي بتفوق كبير اداءً ونتيجة طيلة شوطي المباراة التي ادارها طاقم تحكيمي برازيلي بينما كان المنتخب العراقي كان بموقف دفاعي بحت باستثناء هجمات معدودة.

وسجل الثلاثية لأسود أطلس كل من، امير ريتشاردسون (د19)، وسفيان رحيمي (د28)، وعبد الصمد الزلزولي (د37).

ولم يسعف مدرب الاولمبي راضي شنيشل باجراء التبديلات في تغيير النتيجة.

ولم يتغير الوضع كثيراً في الشوط الثاني مع استمرار الهيمنة المغربية ليودع المنتخب الأولمبي العراق البطولة مبكراً وتأهل المغرب الى دور ربع النهائي كثاني منتخب عربي بعد مصر.