الارجنتين تفوز على اوكرانيا وتأتي بوصافة المجموعة الثانية

2024-07-30 20:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق منتخب الأرجنتين الأولمبي فوزًا مهمًا على نظيره الأوكراني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في أولمبياد باريس 2024.

وأقيمت المباراة على ملعب “جروباما ستاديوم”، وشهدت سيطرة نسبية من جانب التانجو الذين تمكنوا من ترجمة هذه السيطرة إلى هدفين.

وسجل الهدف الأول اللاعب تياجو ألمادا في الدقيقة 47، قبل أن يضيف زميله كلاوديو الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، ليؤكدوا تفوقهم في المباراة وحصولهم على النقاط الثلاث.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب الأرجنتين الأولمبي إلى 6 نقاط في وصافة المجموعة الثانية، في حين تجمد رصيد أوكرانيا عند 3 نقاط في المركز الثالث.