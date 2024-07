2024-07-30 20:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

وكالات: الخوارزمية هي المحور الرئيس في توجيه تجربتنا عبر الإنترنت بأكملها، ويكاد يكون من المستحيل قضاء يوم دون التفاعل مع الخوارزميات، من تشكيل ما نقرأه ونشتريه إلى تشخيص المرض، إذ تلعب الخوارزميات دورا رئيسا في كل جانب من جوانب حياتنا. يستخدم نحو 74% من البالغين في الولايات المتحدة موقع فيسبوك...

The post البشر مقابل الخوارزميات.. الحرب الثقافية الجديدة على الإنترنت appeared first on شبكة اخبار الناصرية.