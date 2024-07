تلفزيون الناصرية: محافظ ذي قار يحصل على تصويت رئاسة مجلس الوزراء على قوائم الاستثناء لعقود المحافظة

2024-07-30 20:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:حصل محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي على موافقة رئاسة مجلس الوزراء على قوائم الاستثناء لعقود المحافظة، وذلك في الوقت الذي شهدت فيه مدينة الناصرية تظاهرات للعشرات من الخريجين الحاصلين على استثناء من ضوابط التعيين من قبل رئيس الوزراء. وبحسب تلفزيون الناصرية المحلي الذين نقل عن مصدر مسؤول في...

