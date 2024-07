ذي قار: انطلاق أعمال نصب ركائز جسر الحديدي البديل على نهر الهولندي

2024-07-30 20:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلنت مديرية طرق وجسور ذي قار عن بدء أعمال نصب الركائز النهرية لجسر الحديدي البديل لجسر الهولندي في قضاء الناصرية. وأوضح مدير طرق ذي قار، عادل عبد الأمير الخفاجي لشبكة اخبار الناصرية أن الشركة المنفذة للمشروع باشرت اليوم الثلاثاء بنصب الركائز للجسر الذي يبلغ طوله 112 مترًا، مع...

