مصر تهزم إسبانيا وتتصدر مجموعتها الثالثة

2024-07-30 21:00:07 - المصدر: قناة الثامنة

لحقت مصر بإسبانيا الى الدور ربع النهائي عندما تغلبت عليها 2-1، اليوم الثلاثاء، في مدينة بوردو ضمن الجولة الثالثة الاخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لمسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية في باريس. وسجل لاعب وسط بيراميدز ابراهيم عادل (40 و62) هدفي مصر، وسامو أوموروديون (90) هدف إسبانيا. وكانت إسبانيا أول المتأهلين الى ربع النهائي بفوزيها على أوزبكستان والدومينيكان، فيما كانت مصر بحاجة الى التعادل فقط للحاق بها بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية بين الدومينيكان وأوزبكستان واللتين تعادلتا 1-1. لكن الفراعنة حققوا الفوز الثاني في دور المجموعات وانتزعوا صدارة المجموعة من إسبانيا بعدما رفعوا رصيدهم الى سبع نقاط مقابل